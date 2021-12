(Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri per ilaie alle truffe agli anziani: il Comando Provinciale di Avellino, con l’effettuazione di mirati servizi, continua incessantemente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia, implementando ulteriormente il controllo del territorio, con particolare riguardo agli obiettivi sensibili della provincia e a quelle aree particolarmente colpite da tali fenomeni criminali. A Montemiletto, i Carabinieri della locale Stazione hanno sorpreso una persona che si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni isolate. Dopo averne osservato i movimenti, i militari hanno proceduto al controllo. Si tratta di un uomo della provincia di Napoli, con a carico numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, ...

Advertising

anteprima24 : ** Contrasto ai furti, #Pregiudicato allontanato con foglio di via ** - irpiniatimes1 : CONTRASTO AI FURTI: I CARABINIERI ALLONTANANO CON FOGLIO DI VIA UN PREGIUDICATO - PantheonVerona : Tornano a farsi sentire a Caldiero i 'furti autunnali': con la nebbia e l'oscurità , i ladri ne approfittano. Dopo l… - Sora24it : Furti: 'Sora nel Cuore' chiede al Sindaco 'aggiornamenti' sul contrasto al fenomeno -

Ultime Notizie dalla rete : Contrasto furti

Bellunopress

... e ulteriori oggetti e materiali ritenuti provento di molti altri, per i quali sono in corso ...del furgone rubato si inserisce in attività investigative più articolate per ildi reati ...... a seguito di un'attività investigativa finalizzata aldei reati di genere all'interno ... I, aumentati nell'ultimo periodo e denunciati dagli studenti stessi alla Polizia, venivano ...Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri per il contrasto ai furti e alle truffe agli anziani. A Montemiletto, i Carabinieri della locale Stazione hanno sorpreso una persona che ...I successivi accertamenti consentivano di acclarare che i tre soggetti, provenienti dal napoletano, risultavano gravati da numerosissimi pregiudizi di polizia per furto ed altro e considerato quanto r ...