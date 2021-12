Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021-2022: Marco Odermatt primo, +36 su Mayer (Di sabato 4 dicembre 2021) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2021-2022 1 Odermatt Marco SUI 346 2 Mayer Matthias AUT 310 3 KILDE Aleksander Aamodt NOR 229 4 KRIECHMAYR Vincent AUT 199 5 FEUZ Beat SUI 160 6 PINTURAULT Alexis FRA 125 7 CAVIEZEL Gino SUI 116 8 HIRSCHBUEHL Christian AUT 100 9 SANDER Andreas GER 98 10 KRANJEC Zan SLO 8611 PARIS Dominik ITA 84 Classifica Coppa DEL Mondo SUPERG 2021-2022 1 Odermatt Marco SUI 180 2 Mayer Matthias AUT 130 3 KILDE Aleksand. NOR 100 4 KRIECHMAYR Vincent AUT 90 5 PINTURAULT Alexis FRA 80 6 SANDER Andreas GER 76 7 THOMPSON Broderick CAN 71 8 GANONG Travis USA 69 9 SEJERSTED ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021)GENERALEDELSCISUI 346 2Matthias AUT 310 3 KILDE Aleksander Aamodt NOR 229 4 KRIECHMAYR Vincent AUT 199 5 FEUZ Beat SUI 160 6 PINTURAULT Alexis FRA 125 7 CAVIEZEL Gino SUI 116 8 HIRSCHBUEHL Christian AUT 100 9 SANDER Andreas GER 98 10 KRANJEC Zan SLO 8611 PARIS Dominik ITA 84DELSUPERGSUI 180 2Matthias AUT 130 3 KILDE Aleksand. NOR 100 4 KRIECHMAYR Vincent AUT 90 5 PINTURAULT Alexis FRA 80 6 SANDER Andreas GER 76 7 THOMPSON Broderick CAN 71 8 GANONG Travis USA 69 9 SEJERSTED ...

Advertising

NoEdgeForUs : @antorendina Primi in classifica col Vicenza e poi a fine anno stessa finale di Coppa Italia - infoitsport : Sci alpino, classifica italiani sul podio in Coppa del Mondo: Sofia Goggia aggancia Ghedina all'ottavo posto, Tomba… - zazoomblog : Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2021-2022: Hauser al comando Vittozzi 18ma davanti a Wierer -… - sportface2016 : #OST21 #Biathlon, la classifica generale della Coppa del Mondo femminile 2021/2022 aggiornata dopo l'inseguimento… - postpank : @MarcoVBava no, Marco, la classifica è oggettiva, come sono oggettive le finali di coppa perse per un doppio palo.… -