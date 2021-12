Cassano una furia contro Ronaldo: “Mi ha chiamato e ha chiesto rispetto, ma che problema ha?” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Ronaldo mi ha scritto dei messaggi, Cristiano Ronaldo, dicendomi che dovevo avere rispetto per lui, per quello che aveva vinto, per i gol che aveva fatto. Io non ho paura della verità, affronto il mondo intero, dal Papa all’ultimo di questa Terra”. A dirlo è Antonio Cassano, in diretta su Twitch, nel consueto appuntamento della ‘Bobo TV’. “Ho chiamato Buffon e mi ha confermato che ha dato il mio numero all’addetto stampa che l’ha girato a Ronaldo per dirmi che lui ha fatto 750 gol e io solo 150 – ha proseguito Cassano nel suo racconto – Io dico: caro Cristiano Ronaldo, hai tutto, vivi sereno e rilassato. Prendi esempio da Messi, se ne sbatte di tutto e di tutti. Invece di mandare il messaggio a me, questa è la verità. E Gigi Buffon, lo sa bene. E Gigi ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) “mi ha scritto dei messaggi, Cristiano, dicendomi che dovevo avereper lui, per quello che aveva vinto, per i gol che aveva fatto. Io non ho paura della verità, affronto il mondo intero, dal Papa all’ultimo di questa Terra”. A dirlo è Antonio, in diretta su Twitch, nel consueto appuntamento della ‘Bobo TV’. “HoBuffon e mi ha confermato che ha dato il mio numero all’addetto stampa che l’ha girato aper dirmi che lui ha fatto 750 gol e io solo 150 – ha proseguitonel suo racconto – Io dico: caro Cristiano, hai tutto, vivi sereno e rilassato. Prendi esempio da Messi, se ne sbatte di tutto e di tutti. Invece di mandare il messaggio a me, questa è la verità. E Gigi Buffon, lo sa bene. E Gigi ...

Advertising

sportface2016 : #Cassano una furia contro #Ronaldo: 'Mi ha chiamato e ha chiesto rispetto. Ma che problema ha?' - sarastired__ : Quanto è credibile Cristiano Ronaldo che si offende per qualcosa che dice Cassano in una lingua che nemmeno capisce - Nicola10022842 : RT @byron__77: @_orialismo_ Se Cassano dirà ancora una volta che Messi è più forte di me, sarò costretto, mio malgrado, a suicidarmi. (Cris… - TitoZazzarini : @marifcinter Cassano va talmente duro, netto e definitivo nelle sue frequenti e squinternate sentenze, che riesce a… - egidioalagia : @marifcinter Lukaku è un attaccante di prima fascia, anche con caratteristiche diverse da quelle di Dzeko e Kane. L… -