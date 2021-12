Bernardo Corradi marito Elena Santarelli | un segreto speciale li unisce

Advertising

twittativu : #Verissimo #4Dicembre Oggi ospiti: Elena Santarelli e Bernardo Corradi, Aka7even e Paola Ferrari - _Sport_Calcio_ : La storia di un grande amore ?? Oggi a #Verissimo dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity… Elen… - _Sport_Calcio_ : RT @MediasetPlay: La storia di un grande amore ?? Oggi a #Verissimo dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity… Elena Sant… - vincentperez95 : RT @MediasetPlay: La storia di un grande amore ?? Oggi a #Verissimo dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity… Elena Sant… -

Ultime Notizie dalla rete : Bernardo Corradi

è tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo oggi, sabato 4 dicembre. Ma vediamo di conoscere da vicino questo ex calciatore noto soprattutto per la sua relazione con Elena ...A cominciare da Elena Santarelli ospite per la prima volta in assoluto con il marito; la coppia si racconta a cuore aperto dalla nascita del loro amore alla malattia sconfitta del ...Per la prima volta con lei ci sarà anche il marito, Bernardo Corradi. L'ex calciatore, oggi tecnico delle giovanili dell'Italia, ha accontentato la moglie, come rivela lei in un post social. "Io e ...Bernardo Corradi e la moglie Elena Santarelli fanno coppia fissa da molti anni. A unirli a quanto pare c'è un segreto speciale, che li lega profondamente.