Banksy | in un libro tutto quello che c’è da sapere sull’artista contemporaneo inglese più misterioso e amato al mondo

(Di sabato 4 dicembre 2021) Volete, ma propriosu? Ecco,a parte la sua reale identità?– titolo in cover con font elettronicamente sdrucciolevole – di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani (Giunti) è il volum(on)e, dalla costruzione visiva assolutamente fantastica, che fa per voi. “Confunziona così: gli unici fatti oggettivamente veri sono le sue opere; quanto alla sua vita risulta complicato distinguere la verità epistemologica da quella mitologica”, mettono subito in chiaro Antonelli e Marziani per poi offrire una disamina pop, corposa e accattivante di una eclatante, misteriosa e politica “carriera” che non finisce mai, ma proprio mai, di stupire gli osservatori mondiali, perlopiù mai paganti. Quindi preparatevi per salire sull’ottovolante ...

Advertising

EliElielba : RT @stedn3: Dalla Bristol di #Banksy alla Sala della Voliera con gli arazzi di William Kentridge: grazie al libro di Stefano Antonelli e Gi… - stedn3 : Dalla Bristol di #Banksy alla Sala della Voliera con gli arazzi di William Kentridge: grazie al libro di Stefano An… -

Ultime Notizie dalla rete : Banksy libro

Il Fatto Quotidiano

Tsing autrice delThe Mushroom at the End of the World. On the Possibility of Life in ...E LE NEW ENTRY Evidenti invece l'assenza della pensatrice rivoluzionaria Donna Haraway e di, ...... come spiega Ballario nel- catalogo pubblicato per l'occasione "affigge ai muri con la colla ...occasione è nata dopo un murale polemico realizzato durante la mostra "non autorizzata" di...Durante il periodo natalizio l’agenda culturale milanese si infittisce di appuntamenti: sei le nuove mostre in città, da Piet Mondrian a TvBoy. Torna poi l'appuntamento con l'arte a Palazzo Marino, a ...Inter artificia ex hodierno die in publicum proposita, usque ad diem XXVII mensis Februarii proximo anno MMXXII, triginta ostensa numquam sunt ...