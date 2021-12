Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 3 dicembre 2021

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 4 dicembre 2021)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di The Voice Senior ha totalizzato in media 3568 spettatori (18.46% di share); su Canale5 la puntata del reality show Grande Fratello VIP ha avuto in media 2945 spettatori (19.06%). La puntata de Le Iene Show su Italia1 ha ottenuto 1078 spettatori (6.52%); su Rai2 l’episodio della serie tv The Good Doctor ha conquistato 1222 spettatori (5.11%), mentre quello della serie tv The Resident ne ha avuti 907 (4.17%); la docuserie Afghanistan – Di guerra in guerra su Rai3 ha conquistato 666 spettatori (3.03%). Su Rete4 la puntata del programma di ...