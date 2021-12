Anna Tatangelo | Non mi hanno mai perdonata | sto malissimo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 4 dicembre 2021)ha deciso di aprirsi e confessare ciò che per lungo tempo le ha lasciato molte ferite e non le ha permesso di vivere a pieno il suo successo e la sua storia d'amore. Tutti i pregiudizi e le cattiverie che sono giunte alle sue orecchie da ogni lato chetrovato terreno fertile anche con la sua nuova avventura artistica, la scelta di essere una presentatrice con il programma della Mediaset 'Scene da un matrimonio'. La cantante e conduttrice di Sora, mentre si confessava nell'intervista a 'Panorama', ha parlato della sua carriera, dei sentimenti e di tutte le lezioni che ha imparato durante il viaggio attraverso il programma 'Scene da un matrimonio' .ha imparato da questa esperienza quanta curiosità può attirare la provincia, e di quanta riluttanza ci sia ancora in ...