10eLotto | centrato un 9 Oro pazzesco | scatta il mega bonifico

(Di sabato 4 dicembre 2021) Ilnon smette di regalare emozioni ai giocatori: nelle ultime ore è arrivata una vincita clamorosa con una giocata di pochi euro L’ultimo concorso delha regalato vincite in tutta Italia, alcune delle quali anche di grandissimo valore. Non si ferma il periodo d’oro per il gioco, dunque, con questo inizio di dicembre L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 10eLotto centrato

... un fortunato giocatore di Gravellona Toce, nella provincia del Verbano - Cusio - Ossola hauna vincita da 20mila euro grazie a un 7 Oro. L'ultimo concorso delha distribuito oltre ......- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Un fortunato giocatore di Cremona ha, con un importo di 1 euro, un 9 per una vincita da 20 mila euro. L'ultimo concorso delha ...Il 10eLotto non smette di regalare emozioni ai giocatori: nelle ultime ore è arrivata una vincita clamorosa con una giocata di pochi euro L’ultimo concorso del 10eLotto ha regalato vincite in tutta ...Scritto da Redazione Le estrazioni di venerdì 3 dicembre del concorso Win for Life VinciCasa hanno regalato 178 euro, ai dieci giocatori che hanno centrato quattro numeri, mancando dunque per un soffi ...