Violenza sulle donne | le nuove misure

(Di venerdì 3 dicembre 2021), via libera oggi a. Dal fermo al braccialetto elettronico, il disegno di legge che oggi ha ricevuto l’approvazione del Consiglio dei Ministri prevede diverse disposizioni per il contrasto del fenomeno. AMMONIMENTO: il provvedimento estende l’applicabilità dell’ammonimento del Questore perdomestica ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l’integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive. Si stabilisce che le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e si procede d’ufficio per taluni reati qualora commessi da soggetto già ammonito.DI RAFFORZAMENTO ...

ItaliaViva : ??Il CdM ha approvato il ddl contro la violenza sulle donne. Grazie all'ottimo lavoro della Ministra @elenabonetti… - repubblica : Arresto subito e braccialetto elettronico. La stretta contro la violenza sulle donne [di Alessandra Ziniti] - Ettore_Rosato : Bella immagine di @elenabonetti e ministre governo Draghi che presentano ddl contro violenza sulle donne. Dimostra… - Tino44588447 : RT @Ettore_Rosato: Bella immagine di @elenabonetti e ministre governo Draghi che presentano ddl contro violenza sulle donne. Dimostra rilev… - Numb3rs_17 : Non esiste un gesto unico da compiere e sparisce di punto in bianco la violenza sulle donne ma una serie di gesti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza sulle

Il 'Padre Pio delle patatine' accusato disessuale aggravata 'Il Padre Pio delle patatine', come amava definirsi lui stesso, è stato arrestato con l'accusa disessuale aggravata, ...romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione 1 Studio Giuliano Ferrigno oggi il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge contro ladonne e la bozza del ddl di pene previste per i reati di percosse lesioni minacce e violazione di domicilio e danneggiamento sono aumentate se il fatto è commesso nell'ambito di ...Pisa, 3 dicembre 2021 - Potrebbero debuttare nel giugno del 2022 i bagni no gender all'università di Pisa. Toilette nelle quali non viene indicato il genere ma che saranno semplicemente neutre. La pro ...Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.Il testo è frutto ...