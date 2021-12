VIDEO Napoli | Spalletti amareggiato | “Squalifica? Pagherò la multa ai ragazzi”

(Di sabato 4 dicembre 2021) Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del, Luciano, in merito agli episodi di Reggio Emilia

Advertising

sscnapoli : HIGHLIGHTS | Napoli - Lazio 4-0 Una notte magica al Maradona ???? ?? #ForzaNapoliSempre - mirkocalemme : Bruscolotti ricede la fascia a #Maradona insieme a Giordano. #Napoli - LoredanaBerte : Ancora oggi la prevenzione, le cure tempestive e il sostegno psicologico sono FONDAMENTALI??Questo estratto del do… - resalvicchi : RT @fatina909: ?????? cucciolo maschio di 2/3 mesi di un'affettuosità che folgora al primo sguardo, si trova in provincia di Napoli, Giuglian… - Mimagaan : RT @fatina909: ?????? cucciolo maschio di 2/3 mesi di un'affettuosità che folgora al primo sguardo, si trova in provincia di Napoli, Giuglian… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Napoli

Racconti, fotografie eper definire in un quadro a tutto tondo la vita delle atlete, dagli ... Sabato 11 dicembre , alle 17, sarà ospite della rassegna Racconti sotto l'Asta, Igor, sciatore ......dato attraverso un piccolospot su Facebook, dove una guida turistica abilitata della Regione Campania invita tutti a recarsi alla Cappella per scoprire la storia di San Gennaro e di...Luca Abete ha ricevuto alcune segnalazioni su un medico particolarmente stressato, i cui cartelli di avviso hanno fatto discutere e che si ripropone di far pa ...Torna il Giocattolo Sospeso, l'iniziativa di solidarietà del Comune di Napoli per donare giocattoli o libri ai bambini ed alle bambine che vivono un momento di difficoltà.