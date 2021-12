Variante Omicron, BioNtech: servirà un nuovo vaccino (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il fondatore della tedesca BioNtech, Ugur Sahin, ritiene che il vaccino anti - Covid vada adattato alla Variante Omicron. 'Credo che a un certo punto avremo bisogno di un nuovo siero contro questa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il fondatore della tedesca, Ugur Sahin, ritiene che ilanti - Covid vada adattato alla. 'Credo che a un certo punto avremo bisogno di unsiero contro questa ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : 'Omicron sembra essere più contagiosa della variante Delta che era già più contagiosa della varicella...' Andrea Cr… - La7tv : #piazzapulita Il prof. Andrea #Crisanti: 'I non vaccinati rischiano ogni giorno, fanno affidamento sulla fortuna. S… - PiazzapulitaLA7 : 'I non vaccinati rischiano ogni giorno, fanno affidamento sulla fortuna' Andrea Crisanti - Enorazza : 'Non ho ancora visto alcuna informazione che indichi morti legate a #Omicron', ha detto Christian Lindmeier dell'OM… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Covid19, Rezza: “Per ora la variante Omicron non circola in Italia” -