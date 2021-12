Valentina Nulli sul trono di Uomini e Donne? Lei rivela come stanno le cose VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 3 dicembre 2021) In questi giorni, l’influencer Amedeo Venza ha diffuso sul web un’indiscrezione in cui hato chepotrebbe salire suldi. Da molto tempo si sta parlando di dare luogo ad una versione vip del talk show pomeridiano e la notizia sta prendendo sempre più piede in questo periodo. La L'articolo proviene da KontroKultura.