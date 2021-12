“Vaccino obbligatorio: due 2 italiani 3 favorevoli ma governo e Cts debbono rispettare e rassicurare i timorosi”, spiega Altroconsumo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Per motivi di ‘colore’, perché spesso chi fa rumore fa notizia, quando in fatto di vaccini e green pass si da spazio alle fonti istituzionali, di contro, la maggior parte dei media punta subito i fari a favore del pensiero contrario. C’è però un ‘piccolo particolare’ spesso trascurato: il popolo italiano è anche composto da persone che – sebbene ‘spaventate’ – non sono affatto contrarie al Vaccino ed al green pass, ma si da loro spazio raramente. Così Altroconsumo, ha deciso di ‘indagare’ più da Vaccino su come la pensano la maggior parte degli italiani rispetto a questi temi di grande ‘area popolare’, andando ad intervistare un campione di sondaggio composto da oltre mille italiani tra i 18 e i 74 anni. Vaccino ANTI-COVID – Dal campione intervistato è emerso che due ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021) Per motivi di ‘colore’, perché spesso chi fa rumore fa notizia, quando in fatto di vaccini e green pass si da spazio alle fonti istituzionali, di contro, la maggior parte dei media punta subito i fari a favore del pensiero contrario. C’è però un ‘piccolo particolare’ spesso trascurato: il popolo italiano è anche composto da persone che – sebbene ‘spaventate’ – non sono affatto contrarie aled al green pass, ma si da loro spazio raramente. Così, ha deciso di ‘indagare’ più dasu come la pensano la maggior parte deglirispetto a questi temi di grande ‘area popolare’, andando ad intervistare un campione di sondaggio composto da oltre milletra i 18 e i 74 anni.ANTI-COVID – Dal campione intervistato è emerso che due ...

