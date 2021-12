Un nuovo ddl contro la violenza sulle donne (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un nuovo disegno di legge contro la violenza sulle donne è stato approvato dal Consiglio dei ministri ed illustrato in conferenza stampa da tutte le ministre dell'esecutivo: Cartabia, Lamorgese, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Undisegno di leggelaè stato approvato dal Consiglio dei ministri ed illustrato in conferenza stampa da tutte le ministre dell'esecutivo: Cartabia, Lamorgese, ...

Advertising

ProntoPCBaveno : RT @radiopopmilano: ?? Cosa prevede il nuovo Ddl contro violenza sulle donne ?? Il gioco delle parti del “contributo di solidarietà” ?? Lo stu… - radiopopmilano : ?? Cosa prevede il nuovo Ddl contro violenza sulle donne ?? Il gioco delle parti del “contributo di solidarietà” ?? Lo… - Dome689 : Ddl contro violenza sulle donne, nuovo pacchetto di norme: braccialetto elettronico, subito il fermo per gli indizi… - rosselladiaz : Nuovo Ddl senza consultare i centri antiviolenza. Preoccupa l’ammonimento nei casi di violenza sessuale… - mauro13051948 : RT @claudiovelardi: Immaginarie staffette tra premier, ddl per impedire rielezioni future: vuote chiacchiere. Nella realtà c'è una via prin… -