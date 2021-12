Tutti gli Easter Egg di Zerocalcare nella serie ‘Strappare lungo i bordi’ -VIDEO (Di venerdì 3 dicembre 2021) Zerocalcare: il fumettista svela alcuni degli Easter Egg presenti all’interno della serie record lanciata da Netflix. A meno di un mese dall’uscita della serie di Zerocalcare dal titolo “Strappare lungo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 3 dicembre 2021): il fumettista svela alcuni degliEgg presenti all’interno dellarecord lanciata da Netflix. A meno di un mese dall’uscita delladidal titolo “Strappare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

Inter : ?? | THE MISSION È partita la caccia ai Santa Clues. Ora tocca a voi aiutare la squad nerazzurra in questa missio… - matteosalvinimi : 'Partecipazione ad associazione terroristica e atti di terrorismo': arrestato a Gorizia tunisino appartenente ad un… - Mov5Stelle : Il Reddito di Cittadinanza, il Reddito di Emergenza, il Superbonus 110% chi li ha introdotti? Chi li difende con i… - statussquatter : Milano2 è occupata principalmente da maschi ma non tutti lo sono dalla nascita, molto spesso gli occupanti scelgono… - viminicz : @Czinforma Meno male. I parcheggiatori davanti e nelle vie adiacenti al pugliese, i gestori delle strade del corvo,… -