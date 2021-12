Temptation Island, Valentina e Oronzo genitori: ma c’è una complicazione (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono stati protagonisti indiscussi della quinta edizione di Temptation Island: Oronzo Carinola e Valentina De Biasi. I due hanno affrontato il viaggio attraverso i sentimenti incontrando grandi ostacoli che hanno fatto pensare tutti ad una storia d’amore destinata a finire. I due, invece, sono oggi più innamorati che mai e, insieme, sono diventati genitori per la prima volta. Temptation Island, Valentina e Oronzo: da coppia in crisi a genitori In pochi avrebbero scommesso su questa coppia. Lei innamoratissima, lui, invece, interessato a divertirsi e a conquistare le tentatrici del programma, il loro amore sembrava fortemente in bilico. I due, infatti, sembravano quasi arrivati sul punto di lasciarsi in un acceso falò ... Leggi su dilei (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono stati protagonisti indiscussi della quinta edizione diCarinola eDe Biasi. I due hanno affrontato il viaggio attraverso i sentimenti incontrando grandi ostacoli che hanno fatto pensare tutti ad una storia d’amore destinata a finire. I due, invece, sono oggi più innamorati che mai e, insieme, sono diventatiper la prima volta.: da coppia in crisi aIn pochi avrebbero scommesso su questa coppia. Lei innamoratissima, lui, invece, interessato a divertirsi e a conquistare le tentatrici del programma, il loro amore sembrava fortemente in bilico. I due, infatti, sembravano quasi arrivati sul punto di lasciarsi in un acceso falò ...

