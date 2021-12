Super Green Pass, ci siamo: nuove regole dal 6 dicembre, ne parliamo con il Prof Cazzola (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dal prossimo lunedì 6 dicembre entreranno in vigore le regole del decreto approvato il 24 novembre che ha l’intento di contenere l’andamento dei nuovi contagi. Ecco che il Governo per farlo ha optato, non potendo imporre al momento l’obbligo vaccinale, per un Super Green Pass, che rispetto al precedente, permette la validità della certificazione verde per accedere ad alcuni luoghi pubblici e servizi solo ai vaccinati, resteranno fuori, dunque, quanti ad oggi per ottenere il Green Pass avevano optato per i tamponi. Il Green Pass basic resterà valido solo per andare a lavorare, mentre per i clienti di un albergo, per salire su un autobus in città, su un treno, e in molti servizi pubblici ormai sarà necessario il Super ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dal prossimo lunedì 6entreranno in vigore ledel decreto approvato il 24 novembre che ha l’intento di contenere l’andamento dei nuovi contagi. Ecco che il Governo per farlo ha optato, non potendo imporre al momento l’obbligo vaccinale, per un, che rispetto al precedente, permette la validità della certificazione verde per accedere ad alcuni luoghi pubblici e servizi solo ai vaccinati, resteranno fuori, dunque, quanti ad oggi per ottenere ilavevano optato per i tamponi. Ilbasic resterà valido solo per andare a lavorare, mentre per i clienti di un albergo, per salire su un autobus in città, su un treno, e in molti servizi pubblici ormai sarà necessario il...

