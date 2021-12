Super green pass allo stadio, il debutto in Empoli Udinese (Di venerdì 3 dicembre 2021) Per la serie A del calcio, il Super green pass allo stadio debutterà a Empoli lunedì prossimo. Il 6 dicembre alle 18.30 è in programma allo stadio Castellani Empoli - Udinese, gara della sedicesima ... Leggi su lanazione (Di venerdì 3 dicembre 2021) Per la serie A del calcio, ildebutterà alunedì prossimo. Il 6 dicembre alle 18.30 è in programmaCastellani, gara della sedicesima ...

Advertising

borghi_claudio : Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che… - GuidoDeMartini : ??NO PASS?? ????BELGIO???? Il tribunale di Namur ordina entro 5?? giorni il ritiro del PASS, pena la multa di 5mila € gio… - MediasetTgcom24 : Morto di Covid monsignor Aldo Giordano, nunzio apostolico all'Ue #greenpass - AndreaMontana77 : RT @GiulioMarini2: Egr. @GPDP_IT, forse l’unico Super Green Pass che non discrimina è quello che viene emesso solo con tampone; laddove ser… - TeleuniversoTV : Frosinone – Super green pass e nuovo decreto anti-covid. Ecco il piano dei controlli : -