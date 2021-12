Strage Bologna: dopo 4 udienze termina l'esame di Bellini (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si è concluso, dopo quattro udienze, l'esame in aula di Paolo Bellini, accusato in concorso della Strage del 2 agosto 1980 insieme ai tre Nar già condannati in via definitiva, Valerio Fioravanti, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si è concluso,quattro, l'in aula di Paolo, accusato in concorso delladel 2 agosto 1980 insieme ai tre Nar già condannati in via definitiva, Valerio Fioravanti, ...

