Stipendio insegnanti, con la valorizzazione professionale la manovra mette 12 euro in più. Con il taglio del cuneo fiscale 'aumenti' fino a 100 euro (Di venerdì 3 dicembre 2021) La legge di bilancio 2022 entra nel vivo: nei prossimi giorni la commissione bilancio annuncerà quali emendamenti passeranno e quali invece no. Sulla scuola c'è molta attesa. C'è da capire se si riuscirà veramente ad aumentare il fondo di valorizzazione professionale docenti oppure resterà così come previsto dal testo licenziato dal Consiglio dei Ministri. L'articolo .

