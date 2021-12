Sci di fondo, Federico Pellegrino non brilla nelle qualificazioni della sprint di Lillehammer. Benissimo Greta Laurent (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si sono da poco concluse le qualificazioni della sprint a tecnica libera di Lillehammer, in Norvegia. Sui 1600 metri di questo percorso comune a uomini e donne la trazione scandinava si fa importante, con due delle figure più in vista della specialità al comando nelle rispettive graduatorie. Sul fronte maschile, per Federico Pellegrino non è una grandissima mattina: 19° tempo con 2’50?93. Fuori dai 30 un pur bravo Simone Mocellini, 34° in 2’53?12, e Michael Hellweger, 44° in 2’54?26. Niente sprint per Francesco De Fabiani, che ha deciso di concentrarsi sulle gare distance, mentre Davide Graz non ha messo piede a Lillehammer. Comanda la classifica il solito Johannes Klaebo in 2’45?02: dietro di lui il francese Lucas ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si sono da poco concluse lea tecnica libera di, in Norvegia. Sui 1600 metri di questo percorso comune a uomini e donne la trazione scandinava si fa importante, con due delle figure più in vistaspecialità al comandorispettive graduatorie. Sul fronte maschile, pernon è una grandissima mattina: 19° tempo con 2’50?93. Fuori dai 30 un pur bravo Simone Mocellini, 34° in 2’53?12, e Michael Hellweger, 44° in 2’54?26. Nienteper Francesco De Fabiani, che ha deciso di concentrarsi sulle gare distance, mentre Davide Graz non ha messo piede a. Comanda la classifica il solito Johannes Klaebo in 2’45?02: dietro di lui il francese Lucas ...

