Sci alpino, Goggia domina la discesa Lake Louise 2021: risultati e classifica (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sofia Goggia domina la discesa libera femminile di Lake Louise, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Prova eccezionale sulla neve canadese della bergamasca, che ferma il cronometro sul tempo di 1’46?95 tenendo a debita distanza tutte le avversarie, confermando quanto mostrato nella prova cronometrata. Sul secondo gradino del podio sale la statunitense Breezy (+1?47), che precede a sua volta l’austriaca Mirjam Puchner (+1?54). Di seguito l’ordine di arrivo e la classifica della gara. RIVIVI IL LIVE DELLA GARA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA TAPPA PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 risultati discesa FEMMINILE Lake Louise 2021: Sofia ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sofialalibera femminile di, valevole per la Coppa del Mondo/2022 di sci. Prova eccezionale sulla neve canadese della bergamasca, che ferma il cronometro sul tempo di 1’46?95 tenendo a debita distanza tutte le avversarie, confermando quanto mostrato nella prova cronometrata. Sul secondo gradino del podio sale la statunitense Breezy (+1?47), che precede a sua volta l’austriaca Mirjam Puchner (+1?54). Di seguito l’ordine di arrivo e ladella gara. RIVIVI IL LIVE DELLA GARA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA TAPPA PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022FEMMINILE: Sofia ...

Advertising

Gazzetta_it : Stratosferica Goggia! Trionfa in discesa con distacchi irreali #scialpino - Eurosport_IT : SHIFFRIN COME STENMARK ???????? Vlhova sbaglia, a Killington vince Shiffrin: 46 successi in una disciplina di Coppa d… - Eurosport_IT : SOFIA, SEI FORTISSIMA! ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #AlpineSkiing - milano948 : RT @Gazzetta_it: Stratosferica Goggia! Trionfa in discesa con distacchi irreali #scialpino - RSIsport : ?????? Sofia Goggia ha ripreso esattamente da dove aveva terminato in Coppa del Mondo. L'italiana, vittoriosa in quatt… -