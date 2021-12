Scanzi ancora parla | quello che ha dato la pacca sul sedere a Greta? Sarà un seguace di Salvini e Meloni

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Andrea, a Radio Punto Nuovo, ha commentato la vicenda della giornalista molestata da un tifoso. E non ha perso occasione per buttarla in politica, nella maniera goffa e pedestre che lo caratterizza. “che è successo aBeccaglia? – ha detto– Ho immaginato che si trattasse del classico personaggio che si esalta leggendo i post di. Il che non significa che tutti quelli di destra sono molestatori, anzi. Francamente, non me lo immagino come un grande intellettuale, che non si esalta come uno che legge Pertini e Berlinguer. Ma me lo immagino come uno che faccia battutaccie sui neri e sugli omosessuali. Vedendo il suo profilo, ho avuto ragione: fermo restando che magari in privatoanche simpatico”. LEGGI ANCHE Vaccino a ...