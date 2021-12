RISULTATI | NJPW Best Of The Super Junior XXVIII 29 11-03 12 2021 Day 7-8

(Di sabato 4 dicembre 2021) Idelle giornate dello storico Torneoandate in scena questa settimana:Of The– Day 7Lunedì 29 Novembre – Tokyo (Japan) – Kosei Fujita vs. Ryohei Oiwa finisce in Parità per Time Limit (10:00)Of TheMatch – Ryusuke Taguchi 8 batte DOUKI 4 (11:39) – Robbie Eagles 6 batte BUSHI 6 (12:52) – YOH 6 batte Taiji Ishimori 8 (13:33) – SHO 12 batte Master Wato 4 per Decisione Arbitrale (15:02) – El Desperado 9 batte Yoshinobu Kanemaru 8 (15:10) – El Phantasmo 6 batte Hiromu Takahashi 7 (23:14)Of The...

