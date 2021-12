Residenze facili | Anagrafe nel mirino | dopo 11 anni assoluzione per gli impiegati e il vigile urbano

Advertising

Carlino_Fermo : Giro di ’residenze facili’: tutti assolti -

Ultime Notizie dalla rete : Residenze facili

Il Resto del Carlino

Le indagini dell'inchiesta '' erano scattate dopo l'esposto presentato da un altro ex dipendente del Comune, che aveva denunciato presunte irregolarità sui procedimenti di ...Marco Tomassini '', tutti assolti. L'Agente della Polizia Municipale, oggi in pensione, Piergiovanni Farni, è stato assolto, insieme agli altri imputati, Sandra Lupacchini e Nicola Mecozzi, dalle ...FERMO - Ci sono voluti undici anni (sette dal rinvio al giudizio) perché l’allora agente della polizia municipale di Fermo, Piergiovanni Farni, e i dipendenti dell’Ufficio ...Era stata denominata ’residenze facili’ ed era stata un’inchiesta durata diversi anni. Il caso è approdato in tribunale e, alla fine del processo, i tre imputati sono stati assolti con formula piena.