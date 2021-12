Premier League, doppietta all'Arsenal: Ronaldo supera 800 gol (Di venerdì 3 dicembre 2021) Con la doppietta siglata all’Old Trafford contro l’Arsenal, Cristiano Ronaldo raggiunge e supera quota 800 gol in carriera tra campionati e nazionale. Il rigore realizzato al 70? per il momentaneo 3-2 a favore dei Red Devils è infatti il gol numero 801 per il campione portoghese. Leggi su footdata (Di venerdì 3 dicembre 2021) Con lasiglata all’Old Trafford contro l’, Cristianoraggiunge equota 800 gol in carriera tra campionati e nazionale. Il rigore realizzato al 70? per il momentaneo 3-2 a favore dei Red Devils è infatti il gol numero 801 per il campione portoghese.

Premier League: Salah eroe del derby, quota 800 per CR7 Dopo il turno infrasettimanale di Premier League, valevole per la quattordicesima giornata, il Chelsea è ancora in vetta, tallonato da City e Liverpool.

