Per 3 milioni di italiani il Covid semplicemente non esiste

AGI - Accanto alla maggioranza "ragionevole e saggia" si leva "un'onda di irrazionalità" nella società italiana. Ad esempio, per il 5,9% degli italiani - circa 3 milioni di persone - il Covid semplicemente non esiste; per il 10,9% il vaccino è inutile e inefficace. Per il 31,4% è un farmaco sperimentale e le persone che si vaccinano fanno da cavie. Per il 12,7% la scienza produce più danni che benefici. È quanto emerge dal 55esimo rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese. Nello studio si parla di "un sonno fatuo della ragione, una fuga fatale nel pensiero magico, stregonesco, sciamanico, che pretende di decifrare il senso occulto della realtà". Si osserva "una irragionevole disponibilità - spiega il Censis - a credere a superstizioni premoderne, pregiudizi antiscientifici, teorie infondate ...

