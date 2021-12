Non è l'Arena, che fine fa Massimo Giletti? Il 'golpe' del mercoledì sera e le voci a La7 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cosa accade a La7? Le manovre sono in corso. E in questi ultimi giorni TvBlog, sempre ben informato sui retroscena della televisione, parla di quello che potrebbe accadere nella tv di Urbano Cairo. Si parla in particolare del nuovo progetto televisivo che è stato annunciato da Enrico Mentana: ci sarà Michele Santoro, il ritorno del teletribuno. Potrebbe essere posizionato di mercoledì sera, al posto di Non è l'Arena, che potrebbe ri-traslocare alla domenica sera (proprio come un tempo). Insomma, Massimo Giletti potrebbe tornare a sfidare un acerrimo rivale: Fabio Fazio, che va in onda su Rai3 con Che tempo che fa?. Secondo TvBlog, per adesso, ancora non è chiaro cosa potrebbe fare Andrea Salerno (l'ad della rete di Urbano Cairo), molto amico di Giletti. Tra l'altro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cosa accade a La7? Le manovre sono in corso. E in questi ultimi giorni TvBlog, sempre ben informato sui retroscena della televisione, parla di quello che potrebbe accadere nella tv di Urbano Cairo. Si parla in particolare del nuovo progetto televisivo che è stato annunciato da Enrico Mentana: ci sarà Michele Santoro, il ritorno del teletribuno. Potrebbe essere posizionato di, al posto di Non è l', che potrebbe ri-traslocare alla domenica(proprio come un tempo). Insomma,potrebbe tornare a sfidare un acerrimo rivale: Fabio Fazio, che va in onda su Rai3 con Che tempo che fa?. Secondo TvBlog, per adesso, ancora non è chiaro cosa potrebbe fare Andrea Salerno (l'ad della rete di Urbano Cairo), molto amico di. Tra l'altro, ...

Advertising

Labellasospesa : Ovviamente la strategia del terrore ha uno scopo preciso.. - crisi_scarlatta : Ma i Fatui hanno un’arena sotterranea tipo il The Drum di Hojo di Final Fantasy VII Remake. Maronn, quella parte di… - LiveSicilia : FC Messina, Rocco Arena non può più finanziare il club - adaalighi : RT @ilvocio: Non è l’Arena. Discussione Sileri e No Vax Paolo Sensini: “Nei 5 Stelle uno vale uno, quindi la mia opinione è come quella di… - Arena_Anto : RT @FmMosca: Non lo scrivo per me, le mie figlie vanno a scuola a piedi, lo scrivo per le centinaia di ragazzi che lunedì NON POTRANNO SALI… -

Ultime Notizie dalla rete : Non Arena DIRETTA ALBA BERLINO MILANO/ Video streaming tv: ci sono solo 4 precedenti ... in diretta dalla Mercedes - Benz Arena alle ore 20:00 di venerdì 3 dicembre , si gioca per la 13giornata di basket Eurolega 2021 - 2022. Per l'Olimpia si tratta di una trasferta ostica, non tanto ...

Viterbo: Contributi associazioni settore sociale, online l'avviso pubblico "Una iniziativa importante e doverosa - afferma il sindaco Giovanni Maria Arena - che risponde a una richiesta di aiuto da parte delle associazioni, non solo per il sostegno delle attività, ma ...

Non è l'arena - Puntata 01/12/2021 La7 Non è l'Arena intervista Cristian, il portuale di Trieste intubato e pentito per non essersi vaccinato Nel programma condotto da Massimo Giletti, l'uomo ha voluto raccontare il dramma che sta vivendo. Cristian, il portuale No vax di Trieste: 'Ho i polmoni distrutti, sono pentito di non essermi vaccinat ...

FC Messina, Rocco Arena non può più finanziare il club MESSINA – Il presidente dell’FC Messina Rocco Arena lascia il club peloritano. Dopo la mancata promozione in Serie C della passata stagione, nell’attuale campionato di Serie D i risultati sono abbasta ...

... in diretta dalla Mercedes - Benzalle ore 20:00 di venerdì 3 dicembre , si gioca per la 13giornata di basket Eurolega 2021 - 2022. Per l'Olimpia si tratta di una trasferta ostica,tanto ..."Una iniziativa importante e doverosa - afferma il sindaco Giovanni Maria- che risponde a una richiesta di aiuto da parte delle associazioni,solo per il sostegno delle attività, ma ...Nel programma condotto da Massimo Giletti, l'uomo ha voluto raccontare il dramma che sta vivendo. Cristian, il portuale No vax di Trieste: 'Ho i polmoni distrutti, sono pentito di non essermi vaccinat ...MESSINA – Il presidente dell’FC Messina Rocco Arena lascia il club peloritano. Dopo la mancata promozione in Serie C della passata stagione, nell’attuale campionato di Serie D i risultati sono abbasta ...