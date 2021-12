Migranti: Draghi, '6 volte più arrivi da 2019, Italia non può fare sola' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Pensiamo ai flussi di Migranti, che molto spesso hanno origine lontano dal mare, da soli non possiamo controllare i movimenti migratori. Da inizio di quest'anno ci sono stati 63mila arrive, 6 volte tanti rispetto al 2019. Serve un maggior coinvolgimento di tutti i paesi europei, anche nel Mediterraneo, l'Italia continua a promuovere un avanzamento europeo verso una gestione collettiva, in un equilibrio fra responsabilità e solidarietà". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo alla Conferenza 'Rome Med-Mediterranean Dialogues'. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Pensiamo ai flussi di, che molto spesso hanno origine lontano dal mare, da soli non possiamo controllare i movimenti migratori. Da inizio di quest'anno ci sono stati 63mila arrive, 6tanti rispetto al. Serve un maggior coinvolgimento di tutti i paesi europei, anche nel Mediterraneo, l'continua a promuovere un avanzamento europeo verso una gestione collettiva, in un equilibrio fra responsabilità e solidarietà". Così il presidente del Consiglio Mariointervenendo alla Conferenza 'Rome Med-Mediterranean Dialogues'.

