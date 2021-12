Maltempo in Campania, domani allerta gialla per le piogge dei giorni scorsi: Rischio di dissesti idrogeologici (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dalla mezzanotte di stasera e fino alle ore 10 di domani, sabato 4 dicembre, in Campania sarà in vigore un’allerta di colore giallo per Rischio idraulico e idrogeologico, pur essendo assenti piogge e temporali. Lo comunica la Protezione civile della Regione Campania, ricordando che “il codice colore non è associato alle precipitazioni, bensì al Rischio che possano manifestarsi fenomeni di dissesto idrogeologico per le abbondanti piogge dei giorni scorsi”. A partire dalla mezzanotte e fino alle 10 di domani, a causa principalmente della saturazione dei suoli e alla particolare fragilità di alcune zone del territorio, si prevede la possibilità di dissesto idrogeologico e Rischio ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dalla mezzanotte di stasera e fino alle ore 10 di, sabato 4 dicembre, insarà in vigore un’di colore giallo peridraulico e idrogeologico, pur essendo assentie temporali. Lo comunica la Protezione civile della Regione, ricordando che “il codice colore non è associato alle precipitazioni, bensì alche possano manifestarsi fenomeni di dissesto idrogeologico per le abbondantidei”. A partire dalla mezzanotte e fino alle 10 di, a causa principalmente della saturazione dei suoli e alla particolare fragilità di alcune zone del territorio, si prevede la possibilità di dissesto idrogeologico e...

