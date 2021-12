Leclerc, che schianto! Impatto spaventoso a 300 all'ora nelle libere del Gp d'Arabia Saudita (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nella seconda sessione di prove libere del Gp dell'Arabia Saudita di Formula 1, brutto incidente per il pilota della Ferrari, Charles Leclerc: testacoda e schianto sulle barriere a 300 km/h. Guarda il ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nella seconda sessione di provedel Gp dell'di Formula 1, brutto incidente per il pilota della Ferrari, Charles: testacoda e schianto sulle barriere a 300 km/h. Guarda il ...

Advertising

_allthatglitz : @FBwoah @deadlinex @Charles_Leclerc E direi che questo è un ottimo motivo per non assumere deficienti da tastiera c… - francesca_gaito : L’importante è che tu stia bene?? @Charles_Leclerc #Charles #Jeddah #Formula1 #SaudiArabianGP #CharlesLeclerc - francesca_gaito : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc La cosa più importante è che Charles stia bene!?? - flamanc24 : RT @F1inGenerale_: Sia la monoposto che Leclerc stesso sono ritornati già in garage ???? #SaudiArabianGP #F1inGenerale - Dr4couis : RT @_allthatglitz: Inizio settimana moralista, attivista, a montare ansia, a sventolare il dito indignati per la scarsa messa in sicurezza… -