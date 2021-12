L'adattamento del testo è firmato da Antonio Piccolo, la regia da Arturo Cirillo. Nel cast: Valentina Picello, Eleonora Pace, Giacomo Vigentini, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen, adattamento teatrale di Antonio Piccolo, regia Arturo Cirillo (foto di Giulia Di VitAntonio). Orgoglio e pregiudizio, l’indimenticabile romanzo di Jane Austen, dopo diverse fortunate trasposizioni al cinema e in tv debutta a teatro. L’adattamento del testo è firmato da Antonio Piccolo, la regia da Arturo Cirillo. Nel cast: Valentina Picello, Eleonora Pace, Giacomo Vigentini, Francesco Petruzzelli, Giulia ... Leggi su iodonna (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen,teatrale di(foto diDi Vit). Orgoglio e pregiudizio, l’indimenticabile romanzo di Jane Austen, dopo diverse fortunate trasposizioni al cinema e in tv debutta a teatro. L’delda, lada. Nel...

Advertising

ComuneRE : Il 15/12 alle 15, ti aspettiamo all'Hotel Posta per presentare il progetto CityAdap3: conoscere la strategia di ada… - LegacoopVeneto : menzione speciale ESSEPIBì Consulenza psicologica, walking therapy, corsi di formazione, supporto scolastico e alle… - FonteCensis : Situazione sociale del Paese: Censis, 'l'adattamento continuato' non basta più, è 'il tempo di un cronoprogramma se… - LucMessori : Oggi si svolge la conferenza finale del Progetto Response, cofinanziato dal programma Interreg Italia-Croazia. Il p… - PhMyers_ : Letteralmente uno dei miei film preferiti, adattamento quasi letterale del romanzo di Dickens. Se lo cacano in due… -