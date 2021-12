Il GF Vip si scalda | di notte Le telecamere scoprono i due concorrenti | “Ho fatto un disastro”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ma quale chimica artistica. La scorsaSophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi hanno lasciato tutti a bocca aperta, spostando totalmente l’attenzione sulla sceneggiatura pseudo-Centovetrine di Alex Belli e Soleil Stasi. Nessuno se lo sarebbe aspettato, soprattutto dalla 19enne che aveva spiegato di non avere più interesse per il playboy della mutua. Non ne voleva sapere, ma il party del GF Vip 6 e vari drink hannoil loro lavoro. Sono almeno tre volte che l’imprenditore e l’ex tronista di Uomini e Donne si prendono e si lasciano all’interno dello spiato appartamento del GF Vip 6. Sophie Codegoni ne ha dette di tutti i colori su Gianmaria Antinolfi e si era promessa di non averci più nulla a che fare. Poi, improvvisamente, dopo qualche cin cin eccoli ballare e flirtare insieme. Fino a condividere il letto, verso le due di ...

Leggo.it

Lo scontro si riaccende anche nella nuova puntata del GF. Alfonso Signorini mette Soleil e ... " Non può passare, siamo in televisione " In studio il dibattito si scalda ulteriormente, con Adriana ... le ha fatto la proposta di matrimonio nel corso della puntata di lunedì 22 novembre del GF. La ... L'Isola dei Famosi 2022 scalda i motori. Si mormora che Olga Plachina (moglie di Aldo Montanto), ... Non ne voleva sapere, ma il party del GF Vip 6 e vari drink hanno fatto il loro lavoro. Sono almeno tre volte che l'imprenditore e l'ex tronista di Uomini e Donne si prendono e si lasciano all'interno ...