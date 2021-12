Il Congo sprofonda sempre più nel caos e i Cinesi forse se ne vanno

Leggi su panorama

(Di venerdì 3 dicembre 2021) ‹‹Chiediamo a tutti i cittadinie alle impreseche operano indi prestare molta attenzione alle condizioni locali, di aumentare la consapevolezza della sicurezza e la preparazione alle emergenze ed evitare viaggi esterni non necessari››, questo in sintesi il testo dell’avviso diffuso dall'ambasciata cinese a Kinshasa diretto ai suoi cittadini invitati a lasciare in tempi brevissimi tre province delorientale mentre la violenza si intensifica nella regione che è ricca di minerali. La decisione è arrivata dopo che l'ambasciata cinese come riportato dall’Associated Press, ha diffuso attraverso il canale di messaggistica WeChat che ‹‹un certo numero di cittadini(almeno 5, n.d.r.) è stato aggredito e rapito nell'ultimo mese nelle province del Sud Kivu, del Nord Kivu e ...