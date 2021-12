Il castello delle cerimonie su Real Time: la Comunione di Martina (Di venerdì 3 dicembre 2021) La quattordicesima puntata della quinta stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 3 dicembre 2021 in seconda serata su Real Time (canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata alla Comunione di Martina. I genitori per la loro primogenita hanno immaginato il massimo dello sfarzo con un menu più che abbondante all’insegna del pesce fresco e dei frutti di mare, con tanti ospiti e invitati. Qui trovate la scheda del programma. Il castello delle cerimonie – Dove vederlo Qui trovate l’indice delle puntate e trovate dove rivedere tutti gli episodi de Il castello delle cerimonie di questa stagione e delle precedenti. ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 3 dicembre 2021) La quattordicesima puntata della quinta stagione de Ilè andata in onda venerdì 3 dicembre 2021 in seconda serata su(canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata alladi. I genitori per la loro primogenita hanno immaginato il massimo dello sfarzo con un menu più che abbondante all’insegna del pesce fresco e dei frutti di mare, con tanti ospiti e invitati. Qui trovate la scheda del programma. Il– Dove vederlo Qui trovate l’indicepuntate e trovate dove rivedere tutti gli episodi de Ildi questa stagione eprecedenti. ...

Advertising

danziarn : @PuntoCriticoWeb @Valenti44837922 Nessuna delle due , il castello sta crollando . - LupacchiottaTit : Voglio fare un castello in aria:piu'su delle nubi un castello d'oro.Con una scala ci voglio salire per sognare senz… - Marilunasck : RT @itsadebora: Sembra una puntata del castello delle cerimonie vi prego AHHAAHAHAHAHAHAH - TeleradioNews : PIEDIMONTE MATESE. Fermi al palo i progetti per la messa in sicurezza e il risanamento e recupero delle Chiese. Pro… - AleTorluccio : Tanti auguri per il vostro settimo compleanno principesse mie… ?????? #rebecca #carlotta #buoncompleanno #2021… -