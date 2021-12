Giornata mondiale delle persone con Disabilità: un focus sull’abilismo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Giornata mondiale delle persone con Disabilità. Più risorse, abbattere le barriere architettoniche e tutela dei Caregiver: cosa serve oltre gli annunci e gli slogan Oggi, Giornata mondiale che per le persone con Disabilità, è una Giornata di riflessioni e istanze. Si comincia con l’appello delle istituzioni: “Negli ultimi anni le istituzioni hanno ripetuto che la Disabilità necessita di una attenzione trasversale, non solo e tanto di interventi settoriali. Ci auguriamo che finalmente si passi dalle parole ai fatti” Cosa significa a conti fatti celebrare la Giornata mondiale per persone con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021)con. Più risorse, abbattere le barriere architettoniche e tutela dei Caregiver: cosa serve oltre gli annunci e gli slogan Oggi,che per lecon, è unadi riflessioni e istanze. Si comincia con l’appelloistituzioni: “Negli ultimi anni le istituzioni hanno ripetuto che lanecessita di una attenzione trasversale, non solo e tanto di interventi settoriali. Ci auguriamo che finalmente si passi dalle parole ai fatti” Cosa significa a conti fatti celebrare lapercon ...

