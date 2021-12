GF Vip, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi di nuovo vicini: il bacio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo qualche settimana in cui non si parla d’altro che di Soleil Sorge e Alex Belli e i loro continui tira e molla, nel frattempo, anche altri due gieffini sembra stiano tornando sui loro passi, o quasi. Stiamo parlando di Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. I due concorrenti già in passato si erano abbastanza avvicinati … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo qualche settimana in cui non si parla d’altro che di Soleil Sorge e Alex Belli e i loro continui tira e molla, nel frattempo, anche altri due gieffini sembra stiano tornando sui loro passi, o quasi. Stiamo parlando di. I due concorrenti già in passato si erano abbastanza avvicinati … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

blogtivvu : Bacio tra Gianmaria e Sophie al GF Vip: il party galeotto ha riacceso la passione – VIDEO - IsaeChia : #GfVip 6, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni si baciano di nuovo: “Ho fatto un disastro” - infoitcultura : Sophie Codegoni e Soleil Sorge: il colpo di scena che non ti aspetti al GF Vip - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2021/ Sophie Codegoni vs Maria Monsè 'Non c'è feeling tra noi', scoppia il 'letto gate' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, scoppia il letto-gate: Sophie Codegoni: «Con te non c'è feeling» -