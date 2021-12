Gazzetta: non è detto che Koulibaly sarà pronto per la Coppa d’Africa (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Gazzetta fa il punto sulle condizioni di Koulibaly. La prognosi è di almeno un mese. Per la Coppa d’Africa si deciderà a Natale. La situazione andrà monitorata intorno a Natale, quando anche il Senegal farà le sue convocazioni e non è detto che il difensore sia recuperato. L’esperienza insegna che i tessuti muscolari di Kalidou sono parecchio delicati, proprio per la potenza che poi riescono a esprimere. Nel dicembre 2019, il 14 per la precisione, Koulibaly si fece male in avvio proprio al bicipite femorale inseguendo Kulusevski, allora al Parma. Ebbene, il senegalese rientrò solo a inizio febbraio ed ebbe una ricaduta con risentimento che lo portò a saltare altre tre partite, cioè tutto febbraio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lafa il punto sulle condizioni di. La prognosi è di almeno un mese. Per lasi deciderà a Natale. La situazione andrà monitorata intorno a Natale, quando anche il Senegal farà le sue convocazioni e non èche il difensore sia recuperato. L’esperienza insegna che i tessuti muscolari di Kalidou sono parecchio delicati, proprio per la potenza che poi riescono a esprimere. Nel dicembre 2019, il 14 per la precisione,si fece male in avvio proprio al bicipite femorale inseguendo Kulusevski, allora al Parma. Ebbene, il senegalese rientrò solo a inizio febbraio ed ebbe una ricaduta con risentimento che lo portò a saltare altre tre partite, cioè tutto febbraio. L'articolo ilNapolista.

