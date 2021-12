F1 prove libere live del Gp in Arabia Saudita. Orario tv e diretta dalle 14.30

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tutto in due gare, la corsa al titolo piloti di Formula Uno tra Max Versptappen e Lewis Hamilton si decide tra Jeddah e Abu Dhabi. I due sono divisi da 8 punti, l'olandese è davanti, ma il britannico ...

Jacopo_Rubino : RT @Italiaracing: Robert Shwartzman il più veloce nelle prove libere della #F2 sul nuovo circuito di Jeddah, disputate con quasi un'ora di… - Italiaracing : Robert Shwartzman il più veloce nelle prove libere della #F2 sul nuovo circuito di Jeddah, disputate con quasi un'o… - FormulaPassion : #F2: a Gedda nelle prove libere comanda #Shwartzman - federicob95 : RT @P300it: F2 | GP Arabia Saudita 2021: Shwartzman inaugura la pista di Jeddah col miglior tempo nelle prove libere ? di Federico Benedus… - OA_Sport : #F2 Iniziata con ritardo la sessione di libere: problemi sulla pista di Jeddah -

Oggi la prima sessione dialle 14.30, mentre le FP2 alle 18. Segui la diretta qui sotto. Le classifiche piloti e costruttori Orari tv Il weekend in Arabia Saudita sarà trasmesso in ...... oggi è solo venerdì, d'accordo, ma scopriremo il circuito di Gedda dove domenica si disputerà la prima edizione del Gran Premio d'Arabia Saudita e di conseguenza le sessioni disaranno ...Carissimi amici di F1GrandPrix, buon pomeriggio e benvenuti al commento del primo turno di libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita! Siamo arrivati al penultimo appuntamento della stagione 2021, con ...Penultimo appuntameno con il Circus. In classiifica piloti Verstappen precede Hamilton di 8 punti. Le Ferrari puntano al terzo posto costruttori ...