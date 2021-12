F1 GP Arabia Saudita 2021, Leclerc: “In qualifica decisivo scegliere momento giusto” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non un grande inizio di weekend per Charles Leclerc nell’inedito Gran Premio dell’Arabia Saudita 2021 di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha infatti perso il controllo della sua monoposto nella seconda sessione di libere, finendo violentemente contro il muro e danneggiando la vettura. “Purtroppo questa giornata non si è conclusa come avremmo voluto – ha commentato Leclerc -. Guardando agli aspetti positivi, siamo riusciti a completare il nostro programma e abbiamo svolto tutte le prove che avevamo previsto per queste due sessioni. Il potenziale c’è e se riusciremo a mettere tutto insieme domani mi aspetto una buona giornata”. “Mi dispiace per la squadra che dovrà fare un gran lavoro per rimettere a posto la mia macchina e farò di tutto per ripagare il loro sforzo con il miglior risultato possibile” ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non un grande inizio di weekend per Charlesnell’inedito Gran Premio dell’di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha infatti perso il controllo della sua monoposto nella seconda sessione di libere, finendo violentemente contro il muro e danneggiando la vettura. “Purtroppo questa giornata non si è conclusa come avremmo voluto – ha commentato-. Guardando agli aspetti positivi, siamo riusciti a completare il nostro programma e abbiamo svolto tutte le prove che avevamo previsto per queste due sessioni. Il potenziale c’è e se riusciremo a mettere tutto insieme domani mi aspetto una buona giornata”. “Mi dispiace per la squadra che dovrà fare un gran lavoro per rimettere a posto la mia macchina e farò di tutto per ripagare il loro sforzo con il miglior risultato possibile” ...

