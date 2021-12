F 1 | GP Arabia Saudita - Libere 2 | Mercedes vola | Leclerc a muro

(Di venerdì 3 dicembre 2021) La seconda sessione di provedel Gran Premio d'si è conclusa con il miglior tempo di Lewis Hamilton. L'inglese dellaha ottenuto un tempo di 1:29.018, precedendo di una manciata di millesimi l'altra W12 guidata da Valtteri Bottas. Lasembra essere a proprio agio sul velocissimo circuito di Jeddah, ma è ancora presto per emettere sentenze, considerando che Max Verstappen ha preferito lavorare maggiormente sulla simulazione di gara. L'olandese della Red Bull ha chiuso oggi con il quarto tempo, alle spalle dell'AlphaTauri di Pierre Gasly. Il team di Faenza sembra poter contare su un'ottima AT02 e questo viene confermato dall'ottavo tempo del rookie Yuki Tsunoda. Finale col botto per. Le due Alpine pagano quattro decimi dalle ...

... per 61 millesimi davanti al compagno di squadra Mercedes Valtteri Bottas nella seconda sessione del penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 in. Terza piazza per l'AlphaTauri ...