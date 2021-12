Everton-Liverpool 1-4, gol e highlights del derby del Mersesyde | VIDEO (Di venerdì 3 dicembre 2021) Everton-Liverpool, derby del Mersesyde, è terminata 1-4 in favore dei 'Reds': i gol e highlights del match di Premier League Leggi su pianetamilan (Di venerdì 3 dicembre 2021)del, è terminata 1-4 in favore dei 'Reds': i gol edel match di Premier League

Advertising

GlobalShowGSRa1 : #PremierLeague 2021/22: 14 giornata - STEVE19722 : io rispetto i tifosi dell'Everton, e quindi non mi va di eccedere, ma Materazzi che ieri perculava Hibra non dice n… - SciabolataFFP : Momo Salah è il primo giocatore nella storia del Liverpool a segnare o servire assist in 7 trasferte di Premier con… - ThomasBosetti : RT @calcioinglese: 'No more knives in our City' Lo striscione congiunto dei tifosi di Everton e Liverpool, dopo la morte per accoltellamen… - memoriemondiali : RT @IlCuoioedi: ????#MerseysideDerby • Everton-Liverpool, semifinale FA Cup 1970-71 disputata all'Old Trafford #EVELIV -