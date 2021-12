Draghi al Colle, scelta razionale. Appello per lo sport in Costituzione (Di venerdì 3 dicembre 2021) Va bene che questa crisi è il rovescio della precedente, ma pure i tedeschi che vorrebbero essere italiani? Giuseppe De Filippi Al direttore - La nozione di miracolo rimanda principalmente all’idea di prodigio, a cui si Collega la meraviglia di fronte all’intervento del divino nella natura, nella realtà, nella storia. E’ in questo senso religioso che parliamo, ad esempio, di “miracolo della vita”. Parliamo di “miracolo della scienza e della tecnica”, invece, per esprimere il nostro stupore di fronte all’intelligenza umana che ha reso possibile scoperte e opere portentose. E’ proprio in questo senso, inoltre, che potremmo parlare a buon diritto di “miracolo della politica” ove Mario Draghi salisse al Colle, per manifestare tutta la nostra sorpresa di fronte all’imprevista saggezza di Salvini, Berlusconi, Letta e Conte.Michele ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Va bene che questa crisi è il rovescio della precedente, ma pure i tedeschi che vorrebbero essere italiani? Giuseppe De Filippi Al direttore - La nozione di miracolo rimanda principalmente all’idea di prodigio, a cui siga la meraviglia di fronte all’intervento del divino nella natura, nella realtà, nella storia. E’ in questo senso religioso che parliamo, ad esempio, di “miracolo della vita”. Parliamo di “miracolo della scienza e della tecnica”, invece, per esprimere il nostro stupore di fronte all’intelligenza umana che ha reso possibile scoperte e opere portentose. E’ proprio in questo senso, inoltre, che potremmo parlare a buon diritto di “miracolo della politica” ove Mariosalisse al, per manifestare tutta la nostra sorpresa di fronte all’imprevista saggezza di Salvini, Berlusconi, Letta e Conte.Michele ...

