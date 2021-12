Dirigenti d’azienda | le donne sono meno di un terzo 4 Manager | Rapporto di sul gender gap in Italia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 3 dicembre 2021) E’ appena entrata in vigore la nuova legge sulla parità retributiva uomo-donna, che istituisce dal 1° gennaio 2022 per le aziende la “certificazione della parità di genere” e lo sgravio contributivo per chi ne è in possesso. Ad oggi, in, le posizioniiali femminilisolo il 28% del totale. Uno scenario aggravato dalla pandemia che ha avuto l’effetto di rallentare il processo di superamento delgap nel mercato del lavoro. In generale, nel 2020, il tasso di partecipazione dellene al mondo del lavoro è stato del 53,1 %, con un divario di genere del 19%. E’ quanto emerge dalannuale dell’Osservatorio mercato del lavoro e competenzeiali di 4.presentato a Connext 2021 durante ...