Covid, in Francia registrati nove casi di Omicron (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il ministero francese della Salute ha fatto sapere che nel Paese sono stati confermati nove casi della variante cosiddetta Omicron del Covid. Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il ministero francese della Salute ha fatto sapere che nel Paese sono stati confermatidella variante cosiddettadel

Advertising

reportrai3 : Questa sera ci occuperemo di varianti covid e di una speranza, il vaccino che stanno sperimentando in Francia: intr… - gianluigidellac : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Francia registrati nove casi di Omicron #francia - MediasetTgcom24 : Covid, in Francia registrati nove casi di Omicron #francia - AngelaGianoli : @Smartitina @RaffyB_68 Non lo fanno per proteggerci dal Covid ma per agire indisturbati nella svendita dell' Italia… - Gemma17884743 : RT @FrancoScarsell2: Facebook rimuove rete no vax in Italia. La societa’ Meta cancella l’account collegata al movimento noto come V-Vche si… -