Covid: altri 50.000 contagi in Gb, in lieve calo da ieri (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono altri 50.584 i contagi da Covid censiti nelle ultime 24 ore nel Regno Unito, con un calo di oltre 3000 rispetto a ieri, anche se le stime su base settimanale - non ancora condizionate dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono50.584 idacensiti nelle ultime 24 ore nel Regno Unito, con undi oltre 3000 rispetto a, anche se le stime su base settimanale - non ancora condizionate dall'...

Advertising

Adnkronos : Variante #Omicron in Italia, sono 7 i casi in #Campania: contagiati altri 3 familiari del 'paziente zero'. #covid - myrtamerlino : 'Scappare dal cancro non è possibile' Laura ha due figli e sta lottando contro un tumore raro. Ma le T.I., nell'os… - petergomezblog : Covid, futuro cancelliere tedesco: “Ora obbligo vaccinale per tutti”. Si pensa di inviare altri pazienti all’estero… - VaiMimmo : RT @VaiMimmo: @Cartabellotta Gimbe fa statistiche, giusto? Dunque: - Quanti pazienti covid hanno trattato i 'medici' (tra virgolette, come… - VaiMimmo : @Cartabellotta Gimbe fa statistiche, giusto? Dunque: - Quanti pazienti covid hanno trattato i 'medici' (tra virgole… -