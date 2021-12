Covid: a Bergamo 117 casi nelle ultime 24 ore, 15 morti in Lombardia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 117 i nuovi positivi al Covid in provincia di Bergamo, 2.809 in Lombardia a fronte di 124.960 tamponi secondo il bollettino diffuso venerdì 3 dicembre. A livello regionale si registrano 3 nuovi ingressi in terapia intensiva e 19 nei reparti ordinari, oltre a 15 decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 124.960, totale complessivo: 20.952.470 – i nuovi casi positivi: 2.809 – in terapia intensiva: 114 (+3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 912 (+19) – i decessi, totale complessivo: 34.428 (+15) I nuovi casi per provincia: Milano: 961 di cui 419 a Milano città; Bergamo: 117; Brescia: 348; Como: 135; Cremona: 93; Lecco: 83; Lodi: 53; Mantova: 124; Monza e Brianza: 299; Pavia: 134; Sondrio: 40; Varese: 327. Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 117 i nuovi positivi alin provincia di, 2.809 ina fronte di 124.960 tamponi secondo il bollettino diffuso venerdì 3 dicembre. A livello regionale si registrano 3 nuovi ingressi in terapia intensiva e 19 nei reparti ordinari, oltre a 15 decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 124.960, totale complessivo: 20.952.470 – i nuovipositivi: 2.809 – in terapia intensiva: 114 (+3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 912 (+19) – i decessi, totale complessivo: 34.428 (+15) I nuoviper provincia: Milano: 961 di cui 419 a Milano città;: 117; Brescia: 348; Como: 135; Cremona: 93; Lecco: 83; Lodi: 53; Mantova: 124; Monza e Brianza: 299; Pavia: 134; Sondrio: 40; Varese: 327.

