Corruzione: Montante, 'maggiore Gdf non mi chiese assunzione di un familiare' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Caltanissetta, 3 dic. (Adnkronos) - "Il maggiore Orfanello della Guardia di Finanza non mi ha mai chiesto l'assunzione di un familiare, non me lo ha nemmeno mai accennato". A dirlo, proseguendo il controesame, davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta, è Antonello Montante, l'ex Presidente degli industriali siciliani sotto processo per Corruzione. Ha poi aggiunto: "Non ho mai mangiato da solo con il maggiore Orfanello". Nei giorni scorsi l'ex assessore regionale siciliano Marco Venturi deponendo nel processo ordinario sul 'Sistema Montante' disse: "So che la compagna del maggiore Ettore Orfanello, in precedenza alle dipendenze di un supermercato di Caltanissetta di Massimo Romano, venne assunta dallo stesso Romano al Confidi di Caltanissetta". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Caltanissetta, 3 dic. (Adnkronos) - "IlOrfanello della Guardia di Finanza non mi ha mai chiesto l'di un, non me lo ha nemmeno mai accennato". A dirlo, proseguendo il controesame, davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta, è Antonello, l'ex Presidente degli industriali siciliani sotto processo per. Ha poi aggiunto: "Non ho mai mangiato da solo con ilOrfanello". Nei giorni scorsi l'ex assessore regionale siciliano Marco Venturi deponendo nel processo ordinario sul 'Sistema' disse: "So che la compagna delEttore Orfanello, in precedenza alle dipendenze di un supermercato di Caltanissetta di Massimo Romano, venne assunta dallo stesso Romano al Confidi di Caltanissetta".

TV7Benevento : Corruzione: Montante, 'colonnello Gdf non mi chiese assunzione figlia, lo seppi solo dopo'... - comunicalonews : E' arrivato, accompagnato dai suoi legali, all'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta Antonello Montant… - HDMarsil : Corruzione: riprende processo appello Montante, l'ex capo industriali in aula - Il Tempo - TV7Benevento : Corruzione: riprende processo appello Montante, l'ex capo industriali in aula... -