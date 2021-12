**Corruzione: Montante, 'accessi abusivi li faceva fare Cicero, non io'** (Di venerdì 3 dicembre 2021) Caltanissetta, 3 dic. (Adnkronos) - "Gli accessi abusivi" al sistema informatico dello Sdi "li faceva fare Alfonso Cicero. Noi io. Ho notato la concomitanza con le date fra le sue denunce e gli accessi. E mi riferisco a Iacuzzo, Cortese e Di Vincenzo". Lo ha detto Anrtonello Montane proseguendo l'esame della Corte d'appello di Caltanissetta presieduta da Andreina Occhipinti nel processo d'appello che lo vede imputato per corruzione. Secondo l'accusa, Montante avrebbe cercato di ottenere notizie riservate sui profili di alcune persone di suo interesse. In media sarebbero stati effettuati nove accessi abusivi ogni tre mesi per un arco di 7 anni "per cercare informazioni anche su alcuni collaboratori di giustizia, sull'ex presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Caltanissetta, 3 dic. (Adnkronos) - "Gli" al sistema informatico dello Sdi "liAlfonso. Noi io. Ho notato la concomitanza con le date fra le sue denunce e gli. E mi riferisco a Iacuzzo, Cortese e Di Vincenzo". Lo ha detto Anrtonello Montane proseguendo l'esame della Corte d'appello di Caltanissetta presieduta da Andreina Occhipinti nel processo d'appello che lo vede imputato per corruzione. Secondo l'accusa,avrebbe cercato di ottenere notizie riservate sui profili di alcune persone di suo interesse. In media sarebbero stati effettuati noveogni tre mesi per un arco di 7 anni "per cercare informazioni anche su alcuni collaboratori di giustizia, sull'ex presidente ...

