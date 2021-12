Convocati Milan per la sfida alla Salernitana | torna Bennacer

Advertising

CalcioNews24 : I convocati di #Pioli - JoviAcm : RT @ACMilanTimes: ?? CONVOCATI MILAN-SALERNITANA ?? 23 giocatori ?Assenti ?? ???? Calabria ?? ???? Plizzari ?? ???? Castillejo ?? ???? Rebic ?? ???? Giro… - TuttoFanta : ?#MILAN: tra i convocati di Pioli torna #Bennacer. Out i 6 infortunati (#Plizzari, #Kjaer, #Calabria, #Castillejo,… - notizie_milan : Milan-Salernitana, i convocati di Pioli - Fantacalcio : Milan, ancora out Giroud e Rebic. Torna Bennacer: i convocati -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Milan

Stefano Pioli ha diramato l'elenco deidelper la sfida contro la Salernitana che apre la sedicesima giornata di Serie A 2021/2022. Tra i rossoneri ancora assenti Rebic, Castillejo e Giroud, oltre a Kjaer che ha finito qui ...... Stefano Colantuono, alla vigilia di- Salernitana. L'allenatore dei campani, come era accaduto in occasione del match contro la Juventus, non ha diramato la lista deinella quale, ...Pioli ottimista: "Bennacer è recuperato, siamo vicini a Kjaer. La partita di domani è importante per dare continuità" ...Domani alle ore 15:00 andrà in scena a San Siro il primo match della 16a giornata di campionato che vedrà affrontarsi Milan e Salernitana. Questi gli ...